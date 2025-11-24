Нов собственик? Левски с официална позиция

Ето позицията на Левски относно последните спекулации, че клубът може да има нов собственик.

ПФК „Левски“ информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 г. в клуба постъпи ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“ АД.

На 19 ноември 2025 г. президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.:

– ръководството на „Левски“ носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба;

– преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор – моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК „Левски“ в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план;

– преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК „Левски“.

В писмото си до Sport Republic президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

От страна на ПФК „Левски“ в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.

В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК „Левски“ публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков.

Ръководството на ПФК „Левски“ ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба.

