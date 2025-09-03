Нов аржентинец в ЦСКА се обърна към феновете

"Здравейте, фенове на ЦСКА. Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона." С тези думи новото попълнение на "червените" Анжело Мартино се обърна към привържениците чрез видеообръщение в социалните мрежи.

27-годишният краен защитник идва от Нюелс Олд Бойс, където през този сезон записа 13 мача и 2 асистенции. Преди това е играл за Атлетико Рафаела и Талерес, а в Аржентина е известен със своята бързина по фланга и точните центрирания.

Мартино вече подписа дългосрочен договор с ЦСКА и ще се включи в подготовката на отбора по време на паузата за националните отбори. Очаква се той да дебютира още в следващия кръг на Първа лига.

Ръководството на клуба приветства пристигането му с думите, че трансферът е част от стратегията за подсилване на конкуренцията в защитата. Привържениците също реагираха активно в социалните мрежи, като мнозина приветстваха аржентинеца с послания за успех в София.

