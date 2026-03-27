Нормално. Хитов треньор отряза Манчестър Юнайтед

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике е отказал предложението да поеме Манчестър Юнайтед и ще преподпише договора си с парижкия клуб, съобщават медиите във Франция.

Според инфомацията, ръководството на английския клуб е разглеждало 55-годишния испанец като евентуален нов мениджър, но Енрике иска да остане в настоящия си отбор.

Майкъл Карик е начело на "червените дяволи" от януари; договорът му е до края на сезон 2025/26.

След 31 мача Манчестър Юнайтед е трети в таблицата на Висшата лига с 55 точки.

