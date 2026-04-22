Невиждана и в Европа игра на ЦСКА в Разград!

ЦСКА игра превъзходно в първия полуфинал за Sesame Купа на България и победи Лудогорец в Разград само с 2:1. Само, защото „армейците“ бяха в пъти по-добри, особено през втората част, но направиха огромен брой пропуски. Едно от нещата, които правят сериозно впечатление беше унищожителната статистика в полза на отбора на Христо Янев – 60% притежание на топката, цели 18 удара, 8 от които към вратата.

Заради „червената“ доминация в този мач, Gong.bg сравни показателите на ЦСКА от гостуването на „Хювефарма Арена“ с тези на сериозните европейски тимове, които гостуваха в Разград през този сезон в срещите от Лига Европа.

Повече удари от „армейците“ са отправили само два отбора – Селта и Ница. И двата тима загубиха от Лудогорец, но изстреляха по цели 19 изстрела към вратарите на „орлите“.

ЦСКА обаче се представи далеч по-добре от унгарския доминант Ференцварош, тъй като тимът от Будапеща отправи 17 удара, 4 от които точни, при визитата си в България. ПАОК, с Кирил Десподов, пък отправи 16 изстрела, 8 от които в целта. Три от тях се превърнаха в попадения.

Много силен тим, какъвто несъмнено е Бетис, изстреля 12 удара към вратата на Лудогорец, само 2 от които точни. Но те се превърнаха и в голове и отборът от Севиля спечели своето гостуване.

Нито един тим от горепосочените обаче не успя да постигне 60% притежание на топката в дома на „орлите“. Най-близо бяха Селта, ПАОК и Ференцварош – 57%, но ЦСКА имаше цели 60%.

Определено тази статистика е отличен атестат за работата на Христо Янев, но всички в „червения“ лагер знаят, че победата с 2:1 в Разград е само стъпка към финала и ако подценят реванша, ще страдат много.

