Наша тенис звезда с неочаквани думи за Григор Димитров

Едно наше момче чака обаждане от Григор Димитров!

Световният №2 в ранглистата при юношите и вицешампион от US Open – Александър Василев, се прибра у дома след големия български финал в Ню Йорк. 18-годишната звезда на българския тенис призна, че все още неговият братовчед Григор Димитров не го поздравил за достигането до финала, предаде БТВ.

„Не съм получил съобщение от него. Поздрави Иван за успеха му. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо“, каза на Летище "Васил Левски" Алекс.

„Изключително горд съм да давам пример на малките деца, да се наслаждават не само на тениса, но и на спорта като цяло. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други тепърва дойдат да се развиват. Както Григор, така и други наши тенисисти, гледахме към тях като звезди. Надяваме се да направим същото“, отговори Василев на въпроса дали се чувства като пример за малките деца.

„Ще дадат увереност до една степен. Дава стимул, но мъжкият тенис е различна почва. Тепърва ще правя стъпки“, каза още младата тенис звезда.

„Мислил съм да тренирам и на други места, и с други треньори, но засега ще остана със сегашните. Нищо не се променя за момента. Изключително доволен съм от психическата и физическата си форма“, коментира Алекс предстоящото си дебютно участие за Купа „Дейвис“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com