Направиха си тежка гавра с родните национали

Бившият член на Изпълнителния комитет на БФС, а впоследствие и част от екипа на Димитър Бербатов в битката за президентския пост – Петър Величков, отправи остри критики към ръководството на футболната ни централа за участието на националния отбор в турнира FIFA Series.

Той обвини футболната централа, че е разкарвала националите „като панаирджийски мечки“ до другия край на света, и иронизира ръководството, че е заминало за Индонезия, за да си купува „видео рекордери VHS на сметка“.

Ето какво написа той в профила си във Facebook:

„Позор! Тези, които организираха тази екскурзия, трябва да се засрамят. Да разкарваш момчетата като панаирджийски мечки до другия край на света за това, да видят от близо граждани на Соломонови острови?

Или трябва да си много прост, или много нагъл, или комбинация от двете. Сигурно предводителите на групата са искали да си купят от Индонезия видео рекордери VHS на сметка, та за това помъкнаха националите „До Чикаго и назад“.“

