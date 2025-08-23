Мразен от публиката грешник излита от ЦСКА

ЦСКА вчера се раздели с общо десети футболист през лятото. От края на миналия сезон до момента напуснаха вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, както и полевите играчи Джонатан Линдсет, Станислав Шопов, Марселино Кареасо, Матиас Фаетон (под наем в Цюрих), Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи и Джейсън Локило.

Белгиецът пристигна от Хъл Сити през миналото лято за 400 000 евро, но не оправда по никакъв начин очакванията и тригодишния договор, който подписа.

Освен с Мика Пинто и Аарон Исека, които вече се готвят с дублиращия отбор, ЦСКА запазва намерението да се раздели до края на лятото и с Иван Турицов.

Българинът е футболистът в настоящия състав с най-нисък рейтинг сред феновете, а голямата заплата, която получава, по никакъв начин не кореспондира с качествата му.

Армейците работят по привличането на краен защитник и ако това се случи, 26-годишният бивш национал почти сигурно ще напусне Борисовата градина. В момента той кара осмия си сезон с червената фланелка, пише "Тема Спорт".

Турицов вбеси доживот червените фенове, след като преди два сезона изпусна дузпа за ЦСКА, която на практика правеше армейците шампиони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com