Много футбол у нас и в Европа в събота ПРОГРАМА

Много футбол включва телевизионната програма за съботния ден.
БГ ФУТБОЛ
19:00 часа (Първа лига) Спартак Варна - Локомотив Пловдив (Диема Спорт)
21:15 часа (Първа лига) Славия - ЦСКА (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Айнтрахт Франкфурт - Арминия (Диема Спорт)
14:30 часа (Англия, Висша лига) Челси - Фулъм (Диема Спорт 2)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Мидълзбро - Шефилд Юнайтед (Нова Спорт)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер - Байер (Леверкузен) (Диема Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Тотнъм - Борнемут (Нова Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Юнайтед - Бърнли (Диема Спорт 2)
17:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Волендам - Аякс (Ринг)
18:00 часа (Испания, Ла Лига) Алавес - Атлетико Мадрид (MAX Sport 4)
19:30 часа (Италия, Серия "А") Болоня - Комо (MAX Sport 3)
19:30 часа (Италия, Серия "А") Парма - Аталанта (MAX Sport 2)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Лийдс - Нюкасъл (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Германия, Бундеслига) Аугсбург - Байерн (Нова Спорт)
20:00 часа (Франция, Лига 1) Нант - Оксер (Диема Спорт 3)
20:30 часа (Испания, Примера дивисион) Жирона - Севиля (MAX Sport 4)
21:45 часа (Италия, Серия "А") Наполи - Каляри (MAX Sport 3)
21:45 часа (Италия, Серия "А") Пиза - Рома (MAX Sport 2)
22:05 часа (Франция, Лига 1) Тулуза - ПСЖ (Диема Спорт 3)
22:30 часа (Испания, Ла Лига) Реал Мадрид - Майорка (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Спортинг КП - Порто (Ринг)
