Любо Ганев с тежка закана за волейболните национали

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изрази пълна увереност,

че националният отбор ще победи Португалия в предстоящия осминафинален мач от световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Срещата е в понеделник, а България премина през груповата фаза с три последователни победи - над Германия, Словения и Чили.

"Имаме отбор, който играе като отбор и това е най-важното. Това се дължи на работата на старши треньора Джанлоренцо Бленджини и неговия екип. Той промени манталитета в тима и накара играчите да повярват, че тези успехи, които са постигнали на юношеско ниво, могат да бъдат реализирани и при мъжете. Той ги накара да тренират така, както трябва да тренира един мъжки отбор. Състезателите имат пълната увереност, че това, което им каже треньорът, е най-правилното", каза Ганев.

"Гледал съм почти всеки мач на тези момчета. Знам как се готвеха, знам и колко усилия им коства това. Въпреки всички трудности в залата, никой от тях не каза гък. Това израстване като отбор е напълно заслужено. Ние имаме облик на отбор, който иска да побеждава, знае, че може да побеждава и прави всичко, за да побеждава. Има страхотен колектив, което е най-важното за отборните спортове. Перфектна работа на треньорския щаб, а ние като федерация сме се постарали да подсигурим най-добрите възможни условия.

"Избрахме Кико Бленджини основно заради това да промени манталитета на тези състезатели. Те трябва да знаят, че с идването си в националния отбор ще мислят само за това 4-5 месеца и няма да ги интересува нищо друго. Така се изгражда манталитет на победител и с подкрепата един на друг успехите през последните две години само затвърждават това, че сме взели правилно решение. Видяхме, че имаме много силно поколение и решихме да инвестираме в него.

