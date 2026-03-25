Ливърпул взе голямото решение за Арне Слот!

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот няма да бъде сменян от поста след края на сезона.

Клубното ръководство е напълно наясно, че през тази кампания специалистът, който изведе през миналия сезон отбора до титлата на Англия, се е сблъскал със серия от негативни фактори, върху които не е имало как да повлияе.

Контузиите на редица футболисти са попречили сериозно на Слот и екипа му да разполага със състава си в пълна сила, а трагедията с Диого Жота също е оказала крайно негативно влияние както върху представянето на играчите, както на терена, така и в психологически план, пише , The Independent

В момента Ливърпул е на пето място в класирането във Висшата лига. Мърсисайдци са сред четвъртфиналистите в Шампионска лига.

