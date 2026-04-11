Левски има да доказва много в големите мачове

В последния кръг от редовния сезон ЦСКА и Левски ще изиграят един особен мач с характерна специфика. Символичните гости оглавяват убедително временното подреждане и всяка следваща победа ги приближава още по-близо до голямата им цел. Победа в този конкретен двубой ще се приеме като решителна крачка, защото до този момент на Веласкес и Левски им липсват точно големите успехи в първенството.

И заради това остава да витае във въздуха едно усещане, че Левски е случаен превоз и причината да води са кризите в Делиормана и Борисовата градина. Без вкаран гол в петте досегашни мача от кампанията срещу другите два големи на „Герена“ не могат да тънат в пълно спокойствие. Колкото и да са в димна завеса, все пак, когато фактите говорят, Сираков и Боримиров мълчат!

А мълчанието е оглушително, защото в цели пет мача Левски отстъпва на основните си конкуренти в първенството. Но винаги има първи път и точно в понеделник, малко след празника, синя България може да бъде зарадвана и разлюляна до основи с една знаменита победа.

Между другото, този отбор на Левски го заслужава, защото през почти цялата кампания изглеждаше като недосегаем и непобедим. Десетки са мачовете, в които сините изтръгнаха трите точки, по един или друг начин. Някак с усещането, че това неизбежно ще се случи. Така стана и срещу Арда в последния им двубой. Почти без създадени голови опасности и срещу съперник, оставен в неравенство, те отбелязаха при едно от редките си положения.

Но се казва, че победители не ги съдят, а всеки, който печели 80 процента от точките, е тотален фаворит за шампион. Казано иначе – 4 победи от 5 мача навсякъде по света е шампионски ритъм. В Левски го правят успешно, другото са подробности от пейзажа… пише в анализ Тема спорт.

Дали обаче това ще се случи и такива прогнози биха се сбъднали, е съвсем отделен въпрос.

