Кошмарна контузия за нов играч на Ливърпул

Новото попълнение на Ливърпул Джовани Леони няма да запомни с хубаво дебюта си за мърсисайдци при победата с 2:1 над Саутхемптън за Карабао Къп.

Италианският защитник получи контузия през второто полувреме, като се оказа, че е скъсал предни кръстни връзки. Това означава, че ще е аут за няколко месеца.

Джовани Леони остави добри първи впечатления с играта си на „Анфийлд“, но в крайна сметка следващият му мач няма да е скоро и целта му е да се върне преди края на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com