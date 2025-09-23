Кметът на Враца взриви мрежата с коментар за ЦСКА

Интересно и малко очаквано мнение на наш кмет и футболен функционер.

Кметът на Враца и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз – Калин Каменов, излезе с интересен пост във Фейсбук след равенството на Ботев Враца с ЦСКА 1:1 от 9-ия кръг на първенството.

В него той благодари на феновете, че са създали страхотна атмосфера на стадиона и се обърна към хората, които са си мислили, че Ботев Враца „ще полегне“ на ЦСКА.

Ето какво написа Каменов:

„Много хора смятаха, че Ботев ще полегне! Е, не познахте скъпи "разбирачи". Благодаря на всички врачани, които създадоха истински празник на трибуните на стадиона!“.

