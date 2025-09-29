Изненада. Кой чака да поеме Манчестър Юнайтед

Бившият треньор на Барселона Шави внимателно следи Висшата лига

и е готов незабавно да приеме оферта от Манчестър Юнайтед, дори и без гаранция за участие в Европа. Това разкри журналистът Фабрицио Романо.

Испанецът е привлечен от предизвикателството да работи в Англия и би приел възможността да се докаже във Висшата лига, ако такава се появи. Засега обаче няма официални разговори между него и „червените дяволи“.

Бъдещето на Шави може да зависи и от интереса на Ал-Итихад, който също проявява желание да го привлече.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com