Изненада. ЦСКА иска нов играч от ЦСКА 1948

ЦСКА е започнал преговори с ЦСКА 1948 за още един футболист. Това е бразилският халф Талис, съобщава "Мач Телеграф".

"Армейците" привлякоха преди началото на сезона Теодор Иванов от отбора, играещ домакинските си мачове в Бистрица. Засега обаче синът на Валентин Илиев не е спечелил доверието на Душан Керкез и това предизвиква недоволството на феновете.

Очаква се ЦСКА да плати сериозна трансферна сума. Преди година бразилецът бе в обсега на интереса на Левски, но тогава от Бистрица поискаха близо половин милион евро.

