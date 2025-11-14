Испания каза истината за Ламин Ямал

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте изрази задоволство, че всички налични футболисти са готови да играят срещу Грузия в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г.

Специалистът приключи и темата с отсъствието на Ламин Ямал, който ще се възстановява 7-10 дни от контузия.

„Ситуацията с Ямал е решена, не е нужно да се притеснявате. Както беше посочено, той ще се нуждае от 7-10 дни, за да се възстанови. Всички останали играчи, които пристигнаха, са готови да участват в утрешния мач, включително Дийн Хаусен. Разполагаме с играчи от най-висока класа, така че промените в състава не променят нашата философия и ни позволяват да играем същия футбол с всеки състав.

Очакваме Даниел Карвахал на финалите на Световното първенство. В момента и Поро, и Йоренте могат да заемат позицията на десен халф-бек.

„В същото време винаги мислим не само за днес, утре, но и за вдругиден“, каза де ла Фуенте на пресконференцията преди мача.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com