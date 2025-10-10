Идва тежък скандал! Скочиха на Любо Ганев

Оформя се много голям скандал в българския волейбол, неочаквано на огромните успехи на този спорт у нас.

Община Варна излезе с открито писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и нейния президент Любомир Ганев с апел да преразгледа намерението си да предостави домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година на София.

В него се настоява БФВ да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта във Варна, каквото беше досегашното решение. Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет Павел Попов по време на заседанието на Постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" към Общинския съвет.

Създадена е и петиция в подкрепа на варненското домакинство.

В четвъртък столичният общински съвет даде съгласие да бъде сключено споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за отпускане на до 500 000 лева от бюджета на общината на БФВ за покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже догодина.

България ще домакинства на мачове от груповата фаза, 1/8-финалите и 1/4-финалите.

