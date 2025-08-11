Григор Димитров пред шокиращо решение!

Можем ли да станем свидетели на сензационно решение на голямата ни тенис звезда?

Григор Димитров, който се контузи, хвърли кърпата и обяви, че няма да играе на последния турнир от Големия шлем тази година – „US Open” в края на август.

На практика мускулната травма в гърдите от „Уимбълдън”, съсипа остатъка от сезона за българския тенисист. Оказва се, че вместо да се кахъри за несполуките си напоследък, хасковлията подготвя грандиозен благотворителен мач в София по подобие на онзи с Новак Джокович.

Прощален мач пред родна публика?

Според все по-упоритата мълва напоследък, това може да е и прощалният мач на Григор с българската публика. А нищо чудно и с тениса като цяло. Запознат от свитата на Гришо довери, че голямото събитие се планира за края на годината или началото на следващата, в паузата между двата тенис сезона, когато големите звезди имат време за подобни участия.

Много неприятна новина за Григор Димитров

От антуража на Григор се чува, че се готви голямо зрелище – като за последно. Сред вариантите за съперник на нашия в шоу мача били двамата най-добри тенисисти в света към момента – Яник Синер и Карлос Алкарас. Друг мераклия бил Ник Кириос, който пък минава за един от най-големите чешити в тениса и добър приятел на Григор. Мачът ще бъде под шапката на благотворителната фондация на Григор Димитров и всички пари от билети, тв права и спонсори ще отидат в помощ на деца в неравностойно положение.

Възрастта на Григор спрямо останалите

Дали това няма да се окаже неговото сбогуване със спорта? На 34 години Григор е по-млад само от трима тенисисти в топ 50 на ранглистата – Новак Джокович (38 г.), Гаел Монфис (38 г.) и Роберто Баутиста-Агут (37 г.). Въпросът дали вече не дойде времето за Гришо да се пенсионира, се повдигна още при контузията на последния „Уимбълдън”.

Липсата му в Ню Йорк и още няколко възлови Мастърс турнири ще го сринат в световната ранглиста. По груби сметки Гришо има да защитава близо 1000 точки до края на сезона, като половината вече са изгубени от „Ю Ес Оупън” и мастърса в Канада.

Така Гришо ще изпадне дори от топ 30

Освен това отсъствието му ще се отрази и на банковата му сметка. Григор имаше за цел да стигне най-малко четвъртфиналите в Ню Йорк, както направи през миналата година. Така освен загубените точки за ранглистата, ще размине и с 530 000 долара от наградния фонд, които иначе щеше да лапне при изпълнение на целта.

Сърцето ни гори от младите спортисти, но от професионалистите - боли. Защо е така?



Пропускането на предстоящия „US Open” му секна и друг голям стимул на корта. Нашият остана на пето място по брой поредни участия на турнири от Големия шлем – 58 (от общо 61), а го деляха само още 5 от челната тройка.

