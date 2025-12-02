Готви се сериозна промяна с ВАР на Мондиал 2026

ФИФА ще получи специално разрешение, което ще позволи на VAR да има допълнителни правомощия за Световното първенство през 2026 г.

Висши служители на ФИФА настояват VAR да може да се намеси, ако корнерът е отсъден неправилно. Те също така искат съдиите да имат право да преглеждат втори жълти картони, за да потвърдят правилността на отстраняването на удара.

Длъжностните лица на организацията биха искали решенията на съдиите на Световното първенство да бъдат възможно най-точни.

Освен това, на първенството в ОАЕ се тества ново правило, насочено към борба с играчите, които симулират контузии.

