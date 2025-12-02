Спорт

Готви се сериозна промяна с ВАР на Мондиал 2026

Как ще бъдат разширени правомощията на системата

Готви се сериозна промяна с ВАР на Мондиал 2026
02 дек 25 | 14:31
Стандарт Новини

ФИФА ще получи специално разрешение, което ще позволи на VAR да има допълнителни правомощия за Световното първенство през 2026 г.

Висши служители на ФИФА настояват VAR да може да се намеси, ако корнерът е отсъден неправилно. Те също така искат съдиите да имат право да преглеждат втори жълти картони, за да потвърдят правилността на отстраняването на удара.

Длъжностните лица на организацията биха искали решенията на съдиите на Световното първенство да бъдат възможно най-точни.

Освен това, на първенството в ОАЕ се тества ново правило, насочено към борба с играчите, които симулират контузии.

Автор Стандарт Новини
