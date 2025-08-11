Големият грешник за Ливърпул проговори

Защитникът на Ливърпул Върджил ван Дайк призна, че отборът трябва да подреди защитата си, ако иска да запази титлата си в английската Висша лига.

"Допускали сме голове във всеки мач, който сме играли, освен срещу Стоук Сити у дома, когато нямаше фенове, така че това е нещо, което трябва да подобрим. Това е колективен въпрос. Ако беше толкова просто, щях да ви кажа веднага и вече щяхме да го поправим. Защитаваш се като отбор, пресираш като отбор.

Факт е, че можете да видите, че дадохме увереност на Палас и това е нещо, върху което трябва да работим. Знам, че все още е предсезонна подготовка и не бива да се тревожим твърде много на този етап. Аз поне изобщо не се тревожа", каза Ван Дайк.

Ливърпул продаде топ играч в Саудитска Арабия

