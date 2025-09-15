Гавра за Манчестър Юнайтед. Шедьоврите на Аморим

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим демонстрира характер срещу нарастващите критики, след като отборът му беше разгромен с 0:3 от градския съперник Манчестър Сити в неделното дерби на Висшата лига на стадион „Етихад“.

Третата загуба на Юнайтед в пет мача във всички турнири ги остави на 14-то място във Висшата лига.

Аморим има само осем победи в първенството, откакто се присъедини към Юнайтед миналия ноември, а след мача португалецът беше попитан дали трябва да преосмисли тактическата си постройка.

"Момчета, разбирам това и приемам критиките, че това не е резултат, който подобава на Манчестър Юнайтед“, каза той пред репортери.

"Има много неща, за които нямате представа какво се случи през тези месеци. Но аз няма да се променя. Когато искам да променя философията си, ще го реша аз. Ако не, ще трябва да сменим играчите. Така че играя по моя начин и ще играя по моя начин, докато не реша, че трябва да се променя.“

Феновете на Сити се подиграваха на Аморим със скандирания "Ще бъдеш уволнен сутринта“.

След като ясно заяви, че няма да се откаже от футболната си философия, Аморим беше попитан какво послание изпраща на феновете.

"Моето послание е, че ще дам всичко от себе си.“ Ще направя всичко, винаги мислейки за това кое е най-добро за клуба. Това винаги е едно и също послание. Наистина искам да печеля мачове, така че страдам повече от тях.“

