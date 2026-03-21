Футболни битки у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

Nova Sport
11:00 Футбол: Япония – Австралия, Купа на Азия за жени, финал
14:30 Ипсуич – Милуол, Чемпиъншип
16:30 Хайденхайм - Байер Леверкузен, Бундеслига
19:15 Суонзи – Ковънтри, Чемпиъншип
21:30 Дармщат – Шалке, Втора Бундеслига
Diema Sport
12:30 Септември – Арда, efbet Лига
15:00 ЦСКА 1948 - Локомотив София, efbet Лига
17:30 Левски - Черно море, efbet Лига
Diema Sport 3
14:00 Елверсберг – Арминия, Втора Бундеслига
16:30 Байерн – Унион, Бундеслига
19:30 Борусия Дортмунд – Хамбургер, Бундеслига
22:05 Ница – ПСЖ, Лига 1
Diema Sport 2
14:30 Брайтън – Ливърпул, Висша лига
17:00 Фулъм – Бърнли, Висша лига
19:30 Евертън – Челси, Висша лига
22:00 Лийдс – Брентфорд, Висша лига
MAX Sport 4
15:00 Елче – Майорка, Ла Лига
17:15 Еспаньол – Хетафе, Ла Лига
19:30 Осасуна – Жирона, Ла Лига
22:00 Севиля – Валенсия, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Парма – Кремонезе, Серия А
19:00 Милан - Торино, Серия А
21:45 Ювентус – Сасуоло, Серия А
RING
19:45 Рейнджърс – Абърдийн, Висша лига на Шотландия
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com