Футболни битки у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

Ето какво ще се предава в родния ефир

21 мар 26 | 11:58
Nova Sport

11:00 Футбол: Япония – Австралия, Купа на Азия за жени, финал

14:30 Ипсуич – Милуол, Чемпиъншип

16:30 Хайденхайм - Байер Леверкузен, Бундеслига

19:15 Суонзи – Ковънтри, Чемпиъншип

21:30 Дармщат – Шалке, Втора Бундеслига

Diema Sport

12:30 Септември – Арда, efbet Лига

15:00 ЦСКА 1948 - Локомотив София, efbet Лига

17:30 Левски - Черно море, efbet Лига

Diema Sport 3

14:00 Елверсберг – Арминия, Втора Бундеслига

16:30 Байерн – Унион, Бундеслига

19:30 Борусия Дортмунд – Хамбургер, Бундеслига

22:05 Ница – ПСЖ, Лига 1

Diema Sport 2

14:30 Брайтън – Ливърпул, Висша лига

17:00 Фулъм – Бърнли, Висша лига

19:30 Евертън – Челси, Висша лига

22:00 Лийдс – Брентфорд, Висша лига

MAX Sport 4

15:00 Елче – Майорка, Ла Лига

17:15 Еспаньол – Хетафе, Ла Лига

19:30 Осасуна – Жирона, Ла Лига

22:00 Севиля – Валенсия, Ла Лига

MAX Sport 3

16:00 Парма – Кремонезе, Серия А

19:00 Милан - Торино, Серия А

21:45 Ювентус – Сасуоло, Серия А

RING

19:45 Рейнджърс – Абърдийн, Висша лига на Шотландия

