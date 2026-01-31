Флориан Вирц каза истината за Ливърпул

Халфът на Ливърпул Флориан Вирц разкри как се е справил с разочароващия си старт на кариерата си в английския клуб. 22-годишният германец се присъедини към мърсисайдци от Байер Леверкузен през лятото на 2025 г. След трансфера си той не успя да отбележи гол във Висшата лига в 12 мача.

„Бях наистина развълнуван, когато пристигнах, и исках веднага да успея. Но нещата не се развиха така. Просто трябваше да остана спокоен и да вярвам в себе си, че в един момент всичко ще се получи. Казах си: „Игра толкова добре в Германия, че не можеш просто да забравиш как се играе футбол тук.“ Не беше съвсем различна игра. Не винаги беше лесно да се запази увереност на терена, но мисля, че се справих добре и хората около мен ми помогнаха“, каза Вирц пред BBC.

Този сезон Вирц е изиграл 31 мача във всички състезания, в които е отбелязал 5 гола и е направил 7 асистенции.

