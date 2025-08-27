Финална драма с трансфер на национал в Ливърпул

Ливърпул иска да привлече в последните дни от трансферния прозорец капитана на Кристъл Палас Марк Гуехи.

Според Фабрицио Романо, „червените“ са готови да платят над 30 милиона паунда за един от големите лидери на „орлите“.

Гуехи е национал на Англия с 23 мача за „Трите лъва“ и като цяло е един от най-стабилните бранители в цялата Висша лига.

„Разбира се че Ливърпул продължава да води активни преговори за трансфера на Гуехи“, разкрива Романо и след това добавя цената, която от клуба са готови да платят.

Самият Гуехи е казал „да“ на Ливърпул, но предстои да се види, дали Палас ще може да намери бързо негов наследник, за да може сделката да стане факт.

