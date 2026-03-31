Ето кога се прощаваме с Борислав Михайлов

Опелото на легендарния вратар Борислав Михайлов ще бъде в събота, 4 април.

Бившият президент на БФС почина на 63 години след прекаран инсулт.

Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт

Припомняме, че на 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за инсулт.

