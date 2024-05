Джокович с каска, проговори за инцидента (СНИМКИ и ВИДЕО)

Световният №1 в тениса Новак Джокович коментира инцидента от снощи, когато пострада след победата си с 6:3, 6:1 над Корентен Муте на Мастърс турнира в Рим. Ноле надделя срещу французина в откриващия си двубой в надпреварата, но след края му се случи нещо много неприятно.

Докато раздаваше автографи на зрителите на централния корт, Ноле беше ударен в главата от алуминиев термос и се строполи на земята. Рекордьорът по титли от Големия шлем беше разкървавен и се наложи лекарите да се погрижат за него.

Впоследствие организаторите увериха, че всичко със здравето на Джокович е наред.

"Благодаря ви за загрижените съобщения. Това беше инцидент и се чувствам добре, докато си почивам в хотела с пакет с лед. Ще се видим в неделя", написа Джокович в социалните мрежи.

От появили се кадри се вижда, че бутилката изпада от раницата на фен на Ноле, който се е надвесил над него, за да му поиска автограф.

След това Джокера демонстрира чувството си за хумор и се появи с велосипедна каска на главата за днешната си тренировка на кортове в Рим. Сърбинът публикува видео на собствения си профил в "Х" и написа: "Този път дойдох подготвен".

В следващия кръг Джокович ще срещне утре Алехандло Табильо. Чилиецът e №32 в световнатa ранглиста.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK