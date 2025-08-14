Арда прави чудеса за историята в Европа!

Арда сътворява чудеса и подари първа голяма европейска вечер в историята на град Кърджали, елиминирайки втория си съперник за сезона в турнира Лига на конференциите.

Тимът на Александър Тунчев спечели и реванша срещу Кауно Жалгирис от Литва с 2:0, като с общ резултат 3:0 е в плейофа по пътя на същинската фаза на надпреварата.

След първия елиминиран противник ХИК от Финландия с дузпи при гостуването в реванша, сега дойде и дебютна европейска домакинска победа изобщо.

Стадионът в Кърджали се понапълни и атмосферата бе достойна за играта на момчетата на Тунчев. Нещо, което в шампионатни мачове е рядкост.

Арда тръгна в мача-реванш с гол аванс, но изобщо не помисли да го пази с дефанзивен или консервативен футбол. В 8-ата минута Димитър Велковски прати "снаряд" с левачката, без изобщо да му мисли или да обработва идващата към него топка.

И веднага след това!

Светослав Ковачев поведе контраатака, опита пас към съотборник, но топката бе пресечена. Върна се към него и Ковачев, отново без забавяне и замисляне, прати фалцов и прехвърлящ удар над главата на напълно матирания страж на съперника!

2:0 до 12-ата минута с две феноменални попадения, каквито рядко виждаме по нашите терени.

В 33-ата минута Дивайн Наа направи брутално нарушение в центъра на терена срещу Серкан Юсеин, което по чудо не струваше тежка контузия в глезена на българския полузащитник. Кракът му се огъна ужасяващо, а хърватският съдия Анте Чулина дори не се замисли - директен червен картон.

Тук сценарият напомни за първата среща преди седмица, в която литовците от петата минута бяха с човек по-малко заради друга подобна грубост.

В добавеното време на първата част дойде и второ изгонване на футболист на Кауно Жалгирис. Темур Чогадзе може би нямаше късмет в ситуацията, като се подхлъзна и направи наглед невинно нарушение, но получи втори жълт картон от Чулина. С девет души и при изоставане от общо три гола, това вече бе реалният край на всякаква интрига.

През втората част публиката се забавляваше, скандираше имената на играчите и на треньора Тунчев.

Следва плейоф срещу полския Ракув или израелския Макаби Хайфа (0:1 в първия двубой). Мачовете са на 21 и 28 август, като Арда е домакин на реванша.

