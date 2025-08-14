Без драма. Левски на плейоф в Лигата на конференциите

Вече всичко е ясно! Левски отива на плейофен сблъсък за груповата хаза на Лигата на конференциите! Дотук се стигна след нова победа над Сабах - 2:0 при гостуването в Азербайджан.

Първата среща в София бе спечелена от сините с 1:0.

Сега Двете попадения за "сините" бяха дело на Радослав Кирилов (40') и Мазир Сула (87').

Така Левски по всяка вероятност ще се изправи срещу АЗ Алкмаар в плейофната фаза на Лига на конференциите.

Първото опасно положение отиде в актива на българския отбор. Кирилов получи извеждащ пас отляво, стигна до аутлинията и намери Рупанов. Първият удар на тарана не се получи, но последва втори от 7-8 метра под ъгъл, който излезе в аут.

В следващите минути Сабах организира два опасни набега отляво. Първият завърши с центриране по земя, но Макун го пресече, а вторият - с изстрел в аут.

Секидика отправи първия точен изстрел за Сабах в 26-ата минута, а Вуцов без проблем улови.

В 39-ата минута Солвет извърши поредно нарушение, този път срещу Митков, но съдията му спести втори жълт картон. Левски разигра късо и първото центриране на Бала не се получи. Топката обаче се върна в него и той намери на лявото крило Майкон. Защитникът пусна великолепно към непокрития в наказателното поле на съперника Кирилов и крилото с едно докосване прониза Покатилов от 10-11 метра.

Левски започна добре и втората част. В 53-ата минута Рупанов отправи удар извън границата на големия пеналт, но покрай дясната греда. Девет минути по-късно Парис осъществи пробив и шутира по земя в близкия ъгъл, но Вуцов внимаваше и изби в корнер. След изпълнението му Солвет остана непокрит фронтално срещу вратата, но за късмет изстрелът му с глава не се получи и излезе над вратата.

В 78-ата минута Сабах организира много опасна атака отдясно. Парис проби до аутлинията и върна за Шафранко, който не уцели вратата от пет метра.

Положението постресна "сините", които 180 секунди по-късно комбинираха пред и във наказателното поле на съперника. Атаката завърши след фалцов удар на Кирилов с десния крак в аут.

В 87-та минута - ГОЛ! Мазир Сула! Попадението на практика е огледално на първото. Този път се стигна до пробив отдясно, дело на Карлос Охене, който бе изведен отлично Алдаир. Футболистът пусна остро подаване по земя към Сула, който засече, пращайки мигновено топката във вратата.

