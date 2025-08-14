Манчестър Сити разкри съдбата на Донарума

Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума е постигнал предварително споразумение с Манчестър Сити за договор със заплата от поне 12 милиона евро годишно, като с бонусите сумата ще надхвърли този размер.

В ПСЖ италианецът получава същото възнаграждение.

Френският клуб първоначално е поискал 50 милиона евро за 26-годишния страж, но е готов да обсъди оферта от 35 милиона евро - точно толкова, колкото английският шампион е склонен да плати.

Донарума има договор с ПСЖ до лятото на 2026 г., а пазарната му стойност е оценена на 40 милиона евро.

