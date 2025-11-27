Ливърпул реши съдбата на Арне Слот!

Арне Слот ще продължи да бъде треньор на Ливърпул въпреки катастрофалните резултати. Той ще получи подкрепа от ръководството на Ливърпул, но ще работи под напрежение, твърди Daily Mail.

Шампионите загубиха девет от последните си 12 мача – серия, невиждана в историята на Ливърпул от началото на 50-те години на миналия век. Последните две поражения на „Анфилд“ – 0:3 от Нотингам Форест и 1:4 от ПСВ, настроиха много фенове срещу Слот.

Източници близки както до Ливърпул, така и до самия Слот, са заявили тази сутрин, че позицията му като старши треньор е сигурна и това не се е променило.

Очаква се наставникът да говори пред медиите днес в 17:00 ч., където без съмнение ще бъде подложен на нови въпроси за бъдещето си.

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че не изпитва никакви притеснения за бъдещето си въпреки загубата с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига.

„Не, не съм притеснен. Фокусът ми е върху други неща, а не върху това да се тревожа за позицията си“, каза Слот.

Той добави и бележка за лична отговорност, признавайки, че са нужни подобрения: „Трябва да се справя по-добре.“

Коментарите идват на фона на нарастващ натиск върху Ливърпул след трудна серия от резултати, включително тежки загуби както в първенството, така и в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com