ЦСКА вкарва Левски в трансферна война

Може да се заформи сериозен скандал със силно желания от Левски Хуан Переа. Таранът на Локомотив Пловдив вече се смята за едва ли не сигурно ново попълнение на "сините", но колегите от "Спортал" пишат, че и друг български клуб го иска.

Става въпрос за ЦСКА 1948, а за интереса потвърди и босът на пловдивчани Христо Крушарски. "Червените" от Бистрица могат да продадат голмайстора си Мамаду Диало и ще искат да запълнят дупката.

"Не коментирам. Няма нищо ново. Всеки спи зимен сън, всеки спи. Чакам. Да, вярно е, че ЦСКА 1948 се интересува от Переа. Имаше запитване, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам", коментира Крушарски.

