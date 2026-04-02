ЦСКА готви трансферен удар

ЦСКА държи под око Севи Идриз. Лявото крило на Локомотив Пловдив прави силни мачове през пролетта и 31-кратните шампиони проявяват интерес към него.

Младежкият национал минава за една от бъдещите звезди на футбола ни и червените наблюдават внимателно всяко негово участие. 18-годишният бързак може да се окаже златната кокошка за Локо Пд през лятото, той е следен и от други клубове, а Христо Крушарски вече потрива ръце, пише „Тема Спорт“.

Идриз пропусна евроквалификацията с Азербайджан във вторник вечерта на „Колежа“, защото се е разболял. Той е бил записан в състава, опитал се е да проведе загрявка, но не се е почувствал добре и е отпаднал от сметките на Тодор Янчев. Именно бившият капитан на ЦСКА прати на крилото от Асеновград дебютна повиквателна за селекцията ни до 21 г. за мачовете с Гибралтар и Азербайджан. Преди това младокът бе част от юношеската ни гарнитура до 19 г., но оттук нататък вече ще играе за младежите.

От началото на сезона лявото крило записа 12 мача, в които вкара 1 гол за Локо Пловдив в Първа лига. Той се наложи в състава през пролетта. Добрите му изяви не са останали незабелязани и за няколко чужди клуба.

Както е известно, червените следят още един роден талант за левия фланг. Става въпрос за 19-годишния Кристиян Балов, който бе качен от младежите при мъжете. Toй също прави силен сезон с екипа на Славия – 27 мача, 4 гола и 6 асистенции. Интересът към него от чужбина е още по-голям.

ЦСКА следи ситуацията и с трети роден щурмовак – нападателя на ПАОК Солун Кирил Десподов. Армейците ще привлекат поне един български национал през лятото.

