Челси обяви стряскащи за историята загуби

Челси обяви рекордна за Премиър лийг загуба преди облагането с данъци. Дефицитът от 262 милиона паунда за сезон 2024/25 засенчва загубата на Манчестър Сити от 179,5 милиона паунда, регистрирана през 2011 година. Тези данни са още по-смущаващи на факта на обявените от клуба приходи от 490,9 милиона, които представляват втория най-висок резултат в историята на Челси.

През миналия сезон "сините" спечелиха Лигата на конференциите и завършиха на четвърто място в Премиър лийг, а впоследствие вдигнаха и трофея в Световното клубно първенство.

Клубът настоява, че продължава да спазва Правилата за печалба и устойчивост (PSR), които позволяват загуби от 105 милиона паунда за три години. Цифрите, използвани за тези изчисления, са различни от чистата загуба преди данъците.

Челси похарчи повече от 1 милиард паунда за играчи, откакто BlueCo купи клуба. С редица млади футболисти бяха подписани дългосрочни договори, с които разходите да бъдат разпределени във времето.

УЕФА глоби лондончани с 26,7 милиона паунда в началото на сезона за нарушаване на правилата за съотношението на разходите, свързани със състава, като също така постави клуба под мониторинг за срок от три години.

Челси вярва, че приходите ще бъдат на рекордни нива в следващите им отчети, в които ще бъдат включени допълнителни 85 милиона паунда, спечелени от Световното клубно първенство, плюс около 80 милиона паунда приходи от телевизионни права от мачовете на отбора в Шампионската лига. Планираните приходи за следващия сезон възлизат на 700 милиона паунда.

