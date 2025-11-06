Бойко Борисов взриви футбола в страната!

Бойко Борисов не пропусна да се зареди с енерегия и да почине от новия бюджет. Както обича най-много - като играе за ветераните на Витоша от Бистрица.

Лидерът на ГЕРБ вкара рекордните седем гола срещу тима от софийското село Житен.

Нормално, 66-годишният политик беше най-резултатен при успеха 12:3. Два гола добави шефът в Левски Христо Йовов, бившият националГеорги Пеев, близнаците Йордан и Веселин Миневи.

Очаквано, "Тигрите" отново станаха първенец на столичното първенство и продължава битката за републиканската титла, за която са абонирани. Отборът на Бойко Борисов така и не успя да загуби или запише равен от началото на сезона.

