Борусия Дортмунд се събуди с гръм и трясък

Борусия Дортмунд постигна категорична и дългоочаквана победа с 3:0 над Вердер Бремен в мач от 17-ия кръг на Бундеслигата, като изнесе истински спектакъл пред собствените си фенове. След зрелищното, но разочароващо 3:3 срещу Айнтрахт Франкфурт през уикенда, този път тимът на Нико Ковач не остави никакво съмнение кой е господарят на терена.

Дортмунд наложи темпото още от първите минути и логично поведе рано в мача, когато защитникът Нико Шлотербек се разписа още в 11-ата минута. Домакините контролираха играта, но дълго време не успяваха да стигнат до втори гол, който да пречупи съпротивата на Вердер, докато четвърт час преди края Марсел Забитцер не удвои аванса и не сложи точка на интригата.

Кулминацията дойде с попадението за 3:0 на Серу Гираси, за когото това бе първи гол от повече от два месеца и ясен знак, че нападателят се завръща във форма. Победата доближи Борусия на осем точки от лидера Байерн Мюнхен, който по-късно гостува на Кьолн.

В другата среща от програмата Майнц постигна ценна победа с 2:1 над Хайденхайм, като това бе първият домакински успех на тима за сезона. Головете за победителите реализираха Силван Видмер и Надим Амири, а за гостите точен бе Щефан Шимер. Успехът изкачи Майнц до 16-ото място с 12 точки, докато Хайденхайм остава закотвен на последната 18-а позиция със същия актив.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 17-ия кръг:

Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт 3:2

Борусия Дортмунд - Вердер Бремен 3:0

Майнц - Хайденхайм 2:1

Хамубргер ШФ - Байер Леверкузен отложен

Днес:

Волфсбург - Санкт Паули

Кьолн - Байерн Мюнхен

Хофенхайм - Борусия Мьонхенгладбах

РБ Лайпциг - Фрайбург

Четвъртък:

Унион Берлин - Аугсбург

В класирането води Байерн Мюнхен с 44 точки, следван от Борусия Дортмунд с 36, Щутгарт с 32, РБ Лайпциг, Байер Леверкузен с по 29. Хофенхайм е шести 27 точки, пред Айнтрахт Франкфурт с 26 и други.

