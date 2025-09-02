Бесен скандал провалил сигурен трансфер на Ливърпул

Кристъл Палас провали планирания трансфер на Марк Гехи в Ливърпул.

Опасенията в носителя на ФА Къп са били, че мениджърът Оливер Глазнер може да подаде оставка, ако защитникът бъде продаден в последния ден на трансферния прозорец.

Според The Guardian, мениджърът на Палас е провел напрегнати разговори със собственика Стив Париш, в които е настоявл че Гехи не трябва да напуска „Селхърст Парк“, тъй като клубът не успя да намери подходящ негов заместник. Изданието твърди още, че ръководството на „орлите“ дори е имало опасения, че австриецът може да си тръгне, ако английският национал финализира в последния момент преминаването си в Ливърпул.

Гехи изглеждаше готов да премине на „Анфийлд“, след като шампионите от Висшата лига се бяха договорили за трансферна сума от 35 милиона паунда за капитана на Палас. Тимът на Арне Слот дори успя да подаде навреме необходимия документ преди затварянето на трансферния прозорец за Висшата лига в 19:00 ч. британско време в понеделник, което им даде двучасово удължение.

Гехи, който изигра ключова роля за спечелването на първия голям трофей в историята на Палас – триумфа във финала на ФА Къп миналия сезон, сега може да напусне лондонския клуб като свободен агент следващото лято.

Бившият защитник на Челси има оставаща само една година от договора си и тепърва ще стане ясно дали ще подпише нов контракт с тима на Глазнер.

