България продължава да мачка на световното!

Националният отбор на България победи Словения

в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините.

Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота. Тимът на Дженлоренцо Бленджини поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек.

В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов. Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

България започна в състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков и либеро Дамян Колев.

Алекс Николов бе най-резултатен за България и в мача с 26 точки - 23 от атака, една успешна блокада и два аса. Аспарух Аспарухов помогна със 17, Илия Петков завърши с 11, а Симеон Николов - с 10, от които четири аса. За Словения Тончек Щерн реализира 20 точки, а Ник Муянович - 16.

България играе последен мач в групата срещу Чили в сряда рано сутринта.

