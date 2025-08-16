Арне Слот : Исках да пусна Жота!

Английският първенец Ливърпул започна с трудна, но ценна победа защитата на титлата си във Висшата лига.

На „Анфийлд“ тимът на Арне Слот се наложи с 4:2 над Борнемут в първия кръг на новия сезон. „Червените“ тръгнаха вихрено и поведоха с 2:0,но позволиха на съперника да върне интригата с две попадения.

Мачът вървеше към драматичен финал, когато в герой се превърна Федерико Киеза. Италианецът влезе като резерва и вкара решителния трети гол в 88-ата минута, а в добавеното време Мохамед Салах оформи крайното 4:2. Победата донесе радост на феновете, но и моменти на тъга.

След края на срещата треньорът Арне Слот сподели емоционално признание. „При 2:2 най-много ми се искаше да мога да пусна Диого Жота“, заяви той. Това бе първият двубой от Висшата лига след трагичната кончина на португалския нападател, който загина в автомобилна катастрофа заедно с брат си това лято.

Слот подчерта, че именно Жота е бил човекът, към когото винаги се е обръщал в подобни моменти – футболист, способен да бележи в най-напрегнатите минути и да измъква победата за своя тим.

Нападателят остави незабравими спомени в червената част на Мърсисайд. Последният му гол за Ливърпул бе срещу Евертън, когато вкара на прочутия „Коп Енд“ и донесе минимална, но ключова победа с 1:0. Феновете продължават да скандират името му, а мачът срещу Борнемут бе изпълнен с емоции и аплодисменти в негова чест.

