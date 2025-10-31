Алън Шиърър с голямо предупреждение към Ливърпул

Легендата на Нюкасъл Алън Шиърър предупреди Ливърпул, че евентуална загуба от Астън Вила този уикенд може окончателно да сложи край на амбициите им да защитят титлата във Висшата лига.

„Ако загубят в събота, не виждам как ще останат в борбата за титлата,“ коментира Шиърър пред Betfair.

„Ако обаче спечелят и върнат самочувствието си, имат достатъчно качество, за да направят силна серия. Съботният мач е изключително важен — още една загуба и мисля, че всичко приключва.“

Ливърпул се намира в труден период с четири поредни поражения във Висшата лига и вече изостава на седем точки от лидера Арсенал. Разликата все още не е непреодолима, но тимът на Арне Слот трябва спешно да намери решения, ако не иска да се отдалечи още повече от върха.

