Алън Шиърър с голямо предупреждение към Ливърпул
Което подчертава нажността на утрешния мач
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Което подчертава нажността на утрешния мач
Говори Алън Шиърър
Готов съм да играя където и да е, признава нападателят Конкуренцията в английския отбор налага нови имена в атаката и потърпевшият от промените е Уей...
Любимецът на Димитър Бербатов Алън Шиърър се върна към първите си стъпки във футбола с интервю пред "Match of the day". Дебютът като фен Помня всичк...