Започва подготовка на обходния път за свързване с новото мостово съоръжение в Казанлък

Временно ще бъде ограничено движението по пътя за с. Овощник и с. Розово заради предстоящи ремонтни дейности. Промяната ще е в сила от 8 ч. на 11 септември до 17 ч. на 30 септември.



Ще бъдат извършени изкопни работи, нова основа и асфалтиране на пътните платна посока Овощник и Розово, като дейностите са свързани и с изграждането на новия мост на обходния път на Казанлък.



По време на ремонта едната лента ще бъде затворена, а движението в двете посоки ще се осъществява по другата. Преминаването ще се регулира със светофарна уредба. След приключване на работата в първата лента движението ще бъде прехвърлено в нея, за да бъде ремонтирана втората.



Община Казанлък призовава шофьорите да преминават участъка с повишено внимание.