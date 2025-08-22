За първи път Илин Папазян - Ninio представя музиката си в Стара Загора

В къща музей „Гео Милев“ на 28 август 2025 г. от 19.00 ч. ще звучи вдъхновяващата музика на Илин Папазян - Ninio. Един млад, успешен, талантлив музикант и финалист от „Гласът на България“, сезон 7.

За първи път NINIO представя музиката си в Стара Загора - в символичното пространство на къща музей „Гео Милев“. Посетителите ще се насладят на акустичен концерт с песни от новия му албум Teender – интимни, лирични и вдъхновени от поезията на живота.

Вслушвайки се в музиката, Илин Папазян иска да ни накара да танцуваме в нежния латино-поп ритъм с леко електронно, футуристично звучене, с което е уловил забързания начин на живот. Предстои вечер, в която звукът и словото се срещат.

Събитието се провежда при вход свободен.

Повече за Илин Папазян - Ниньо: www.linktr.ee/illninio

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com