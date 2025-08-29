„U.L.I.C.A. – Street Fest“ превръща сърцето на Стара Загора в сцена на творчество и добро настроение

Програмата на първия по рода си уличен фестивал в сърцето на Стара Загора е вече ясна. U.L.I.C.A. – Street Fest, който ще посрещне посетители на бул. „Цар Симеон Велики“ / в пространството от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“/ на 13 и 14 септември, има за цел да превърне централната градска част в оживено и артистично място за срещи, забавления и добро настроение.

„Подаряваме уикенда преди първия учебен ден на младите. Нека те кажат „довиждане“ на лятото с настроение, тук, в Стара Загора - на Улицата, като се забавляват, създадат нови познанства и се потопят в цветната атмосфера на фестивала“, споделя идеята директорът на ОП „Арт сцена – Стара Загора“, организатор на фестивала, проф. Генко Гешев. Той допълни, че освен за младежите, в програмата е помислено и за по-големите, които ще могат също да се насладят на вкусна храна, но и на арт напитки, като специално създадената за фестивала бира - U.L.I.C.A. от „В Гората“ и „Бар Колобри“. Ангелските момичета от Angel's Estate S.A. ще предложат селекция от вина, а коктейлите ще се пият в ананас, благодарение на Pineapple Express Cocktails.

Фестивалът започва на 13 септември (събота), в 10.00 часа, с базар U.L.I.C.A., където посетителите ще могат да разгледат и закупят произведения на талантливи творци и занаятчии от цялата страна. В същото време Регионален исторически музей – Стара Загора организира работилница по калиграфия до Музей на религиите, на която малки и големи ще могат да пишат с перо и мастило. За най-малките е предвидено детско шоу с любимите „Маргаритка“ от 16.00 часа, а официалното откриване ще се състои в 18.30 часа със спектакъл на Детско-юношеска студия за сценични изкуства „Allegra“.

Вечерта ще завърши с концерти на Duet Paradox, Junior Band и Ninio and the Groovers.

На 14 септември (неделя), базар U.L.I.C.A отваря отново, а след това денят ще започне с утринна тренировка на открито с Боен клуб „Атила“. „Облечете удобни дрехи, вземете доброто си настроение и елате да спортуваме заедно на Улицата. Нека припомним, че спортът е здраве, а когато сме с приятели е най-забавно“, приканват организаторите.

Държавен куклен театър Стара Загора ще представят своя спектакъл за най-малките -„Умни юнаци“, от 17.00 часа. Вечерната програма включва концерти на Uke Duo, НУМСИ Beatles Tribute и Cool Den, а закриването на фестивала ще бъде красиво, цветно и артистично със запомнящо се светлинно /pixel/ шоу от 22.15 часа.

През двата дни ще бъде на разположение и 360° видео фото будка на Selfie Moments за създаване на оригинални спомени от събитието.

„U.L.I.C.A.“ - Улично. Лично. Истинско. Цветно. Артистично. Елате и бъдете част от нея!

Официални партньори: Община Стара Загора, Държавен куклен театър Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара Загора, Общинско дружество „Мересев“.

Официални спонсори: BAGIRA, JECOS, FORD и MOTO - PHOE, Club DRUMS, PRISMA LIGHT PRO, АKROM.

Програма:

13 септември (събота)

10.00 часа – Начало на базар U.L.I.C.A.

На него ще откриете уникални произведения на занаятчии и творци

10.00 часа – Работилница по калиграфия с перо и мастило от Регионален исторически музей – Стара Загора / до Музей на религиите /

10.00 - 12.00 часа - Игри за малки и големи от старото време със „Слон балон"

15.00 – 20.00 часа – Време за снимки с 360° видео фото будка на Selfie Moments

16.00 – 17.00 часа – Детско шоу с „Маргаритка“, с участието на героите Маргаритка, Биби, Мими и Бухалче. Караоке с Тодор Доцев - ТоцИ , ролеви и образователни игри. Снимки с всички желаещи и подаръци.

18.30 часа - Официално откриване на фестивала със специален спектакъл на Детско-юношеска студия за сценични изкуства „Allegra"

Концерти:

19.00 часа - Duet Paradox

20.00 часа - Junior Band

21.00 часа - Ninio and the Groovers

14 септември (неделя)

10.00 часа – Начало на базар U.L.I.C.A.

На него ще откриете уникални произведения на занаятчии и творци

10.00 – 11.00 часа – „Да се събудим със спорт“, сутрешна тренировка на открито с Ивайло Георгиев и състезатели от Боен клуб „Атила“

14.30 - 16.30 часа - Игри за малки и големи от старото време със „Слон балон"

15.00 – 20.00 часа – Време за снимки с 360° видео фото будка на Selfie Moments

17.00 – 18.00 часа – Куклен театър „Умни юнаци“ по приказките на Елин Пелин от Държавен куклен театър Стара Загора

Концерти:

19.00 часа - Uke Duo

20.00 часа - НУМСИ Beatles Tribute

21.00 часа - Cool Den

22.15 часа - Закриване на фестивала със светлинно /pixel/ шоу

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com