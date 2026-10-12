С празник на изкуството и таланта бяха отбелязани 105 години от създаването на Съюза на слепите в България

С театралната постановка „Брошката“ по разказа на Иван Вазов „С чужди – драг, вкъщи – враг“, представена от творческата група „ВИЖ“, и празничен концерт в Стара Загора бе отбелязана 105-ата годишнина от създаването на Съюза на слепите в България. Събитието събра музика, поезия, театър и танц в празник на таланта и творчеството. Домакин бе Държавен куклен театър – Стара Загора, а инициативата се осъществи с подкрепата на Община Стара Загора.

Минути преди спектакъла заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева поздрави участниците и изрази възхищението си от техния талант и отдаденост към изкуството. Тя сподели, че за нея е вълнуващо да се докосне до творческите им изяви и да види как чрез изкуството те споделят своя свят с публиката.

Заместник-кметът Павлина Делчева прочете и поздравителен адрес от името на кмета Живко Тодоров. В него той изрази признание за дългогодишната дейност на Съюза на слепите в България и неговата регионална организация, които работят за общество, в което всеки има възможност да развива способностите си и да участва пълноценно в обществения живот. „Вярвам, че Регионалната организация на слепите – Стара Загора ще продължи да бъде пространство за подкрепа, общуване и взаимопомощ, отстоявайки с постоянство интересите и достойнството на своите членове“, се посочва в поздравителния адрес.

Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев акцентира върху утвърждаването на организацията като авторитетен представител на хората с увреждания и върху ролята ѝ във формирането на националната социална политика. Той подчерта, че в съвременните условия дейността на организациите е особено важна за защитата на вече постигнатите права.

Съюзът на слепите в България е създаден на 28 март 1921 г. от малка група възпитаници на Държавния институт за слепи. През повече от век организацията работи за отстояването на правата на хората със зрителни увреждания, разширяването на възможностите им и пълноценното им участие в обществения живот.

Регионалната организация в Стара Загора е една от осемте териториални организации в страната. Дейността ѝ обхваща инициативи в областта на спорта, туризма, културата, информационната дейност и рехабилитацията.

Сред значимите постижения на местната организация е творческата група „ВИЖ“, създадена през 2011 г. от Дина Желева, дългогодишен председател на организацията. Групата е единствена по рода си в системата на Съюза на слепите в България и дава възможност на хора със зрителни увреждания да се изявяват чрез театралното изкуство. В състава участват хора със степен на зрително увреждане от 71 до 100 процента, както и един зрящ самодеец.

През годините „ВИЖ“ е представяла свои постановки в Стара Загора, Бургас, Плевен, Габрово, София, Димитровград, Пловдив и Сливен. Групата има и участия в международен фестивал, от който се завръща с отличия.

Сред официалните гости на събитието бяха академик Васил Герлимов, председател на настоятелството на Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1858“, Пламен Чакалов – президент на Лайънс клуб Стара Загора, Дина Вълкова – председател на сдружение „Спаси Стара Загора“, Пенка Ялъмова – председател на сдружение „Диабет“, и Георги Гьоков – директор на Бюрото по труда в Стара Загора.

С много емоция, артистизъм и отдаденост участниците от „ВИЖ“ пресъздадоха на сцената света на Вазовите герои и увлякоха публиката в историята.