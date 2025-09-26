Признание за визията на кмета Галина Стоянова: Казанлък със златен приз за туризъм



Община Казанлък бе отличена с престижната награда „Успешна дестинация за културно-исторически и фестивален туризъм“ за 2025 г., връчена по повод Световния ден на туризма.

Наградата е символ на успешната политика за развитие на културното наследство и фестивалния календар на града.

Под ръководството на кмета Галина Стоянова, Казанлък се утвърждава като водеща туристическа дестинация в България, съчетавайки богатото културно-историческо наследство на Долината на тракийските царе и уникалната красота на Долината на розите.

Отличието подчертава и успехите на общината, резултат от непрекъснатата работа на кмета Галина Стоянова и нейния екип в организирането и популяризирането на значими културни събития като Празника на розата и Тракийските празници, които привличат туристи от страната и чужбина.

Церемонията по връчването на годишните туристически награди се състоя в Централния военен клуб, София. От името на кмета Галина Стоянова наградата получи зам.-кметът Аксения Тилева.

