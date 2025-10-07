По покана на генералния консул на Република България във Валенсия, Казанлък гостува на испанския град Хатива

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова е на официално посещение в град Хатива, Испания по покана на генералния консул на Република България във Валенсия – госпожа Надя Кръстева.

В рамките на двудневната визита по инициатива на кмета на Хатива г-н Роджер Серда беподписано намерение за побратимяване между Казанлък и Хатива, целящо обмен на добри практики и културно сътрудничество.

Галина Стоянова е придружена от заместник-кмета на Община Казанлък Сребра Касева и председателя на Общински съвет- Казанлък Николай Златанов. Разговорът между двете делегации премина в дух на взаимно уважение и сътрудничество, поставяйки основите на ново международно партньорство и приятелски отношения между Казанлък и Хатива.

“Първите ни впечатления са, че Хатива е много чист и подреден град, който има много стара история, богат културен календар, наситен с интересни и красиви фиести.”-сподели кметът на Община Казанлък в пресконференция, дадена от Галина Стоянова и Роджер Серда.

Казанлък бе представен като столица на Долината на розите и град с дълбоки традиции, съхраняващ богато културно-историческо наследство. Бяха изтъкнати приликите му с град Хатива в амбициите им за развитие в сферата на културата и туризма.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, заедно със заместник-кмета Сребра Касева и председателя на казанлъшкия общински съвет Николай Златанов се срещнаха с представители на българската общност в Хатива и се насладиха на споделени приятелски моменти.

Хатива е живописен град в източната част на Испания, в автономна област Валенсия. Известен е със своята древна история и културно наследство.

Посещението на Галина Стоянова в Хатива и намерението за побратимяване между испанския град и Казанлък е част от активната международна политика на Община Казанлък за развитие на туризма, обмен на добри практики и насърчаване на културното и икономическото сътрудничество с европейските градове. Такива инициативи отварят нови възможности за развитие на туризма, образованието и културата в Казанлък и допринасят за утвърждаването му като достоен посланик на красотата и достойнствата на България по света.





