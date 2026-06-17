Пети национален конкурс за късометражно игрално кино – „Ученически кинофест Стара Загора“ 2026 г. събира млади кинотворци от цялата страна

На 26 юни (петък) от 18.00 ч. в РБ „Захарий Княжески“ - Стара Загора ще се проведе церемонията по награждаване на участниците в Ученическия кинофест Стара Загора 2026. В конкурсната програма тази година са включени филми на млади автори от Търговище, София, Варна, Бургас, Добрич и Разград. Селекцията впечатлява с разнообразие от теми и жанрове – от психологическа драма и социално кино до философски и експериментални истории, посветени на порастването, идентичността, избора и търсенето на смисъл.

Заглавията, които ярко илюстрират това тематично и жанрово многообразие, са:

„Коледна приказка“ – Търговище

Съвместен проект на II СУ „Проф. Никола Маринов“ – гр. Търговище, Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище“, ЦПЛР – ОДК гр. Търговище.

Филмът разказва историята на 18-годишната Изи, която се завръща от София в родния си град за Коледа. Това завръщане се превръща в емоционално пътешествие към собствената ѝ идентичност и към отговорите на въпросите за принадлежността, приятелството и избора между миналото и настоящето.

„Втората пролет“ – София

Самостоятелен проект на Константин Макавеев.

Личен и съзерцателен разказ за момче, което постепенно се изправя срещу собственото си его, желания и заблуди. По пътя към зрелостта то открива, че истинското порастване започва тогава, когато слезеш от облаците и погледнеш честно към себе си.

„А може би...“ – Варна

Киношкола „Братя Люмиер" към Общински детски комплекс – Варна.

Интимна психологическа драма, която изследва невидимите граници между поколенията, обществените очаквания и личната идентичност. В центъра е срещата между детски психолог и момче, което отказва да се впише в представите за „нормалност“. Филмът поставя въпроси за самотата, маските, които носим, и нуждата от истинска човешка близост.

„Твърде късно“ – Бургас

Екип „Снимаме ли?“

Филм на млад екип от Бургас, който изследва темите за приятелството, избора и последствията от решенията, които вземаме. История за моментите, в които осъзнаваме стойността на времето, хората до нас и пътя, който сами сме избрали.

„Писмото на живота“ – Добрич

Клуб „Куйрук“ към ЧПГТП „Райко Цончев“ – Добрич.

След като получават мистериозни писма с датата на собствената си смърт, две момичета са принудени да се изправят срещу собственото си его и страховете си. Филмът разглежда избора между промяната и застоя и поставя въпроса дали човек може да открие истинската си същност едва когато осъзнае собствената си преходност.

„Вътрешен съд“ – Разград

Театрална формация „Сцена на бъдещето“ към Младежки център – Разград.

Психологически трилър, който отвежда зрителя в дълбините на човешкото съзнание. Разкъсван между различни проявления на собственото си Его, героят е принуден да се изправи срещу най-мрачните кътчета на своята психика и да открие истината за себе си.

Фестивалът продължава своята мисия да насърчава младите хора да използват киното като средство за творческо изразяване и обществен диалог. Участниците в тазгодишното издание показват не само технически умения и въображение, но и смелост да поставят важни въпроси за човека и неговото място в съвременния свят.

Победителите са определени от професионално жури и ще станат ясни по време на откриването на фестивала.

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