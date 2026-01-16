„Перо от лед“ отличава млади литературни таланти в Стара Загора

Награждаването на лауреатите от третия Зимен ученически конкурс „Перо от

лед“ ще се състои на 19 януари 2026 г. от 17.00 ч. в музей „Литературна

Стара Загора“.



Събитието се организира от музей „Литературна Стара Загора“ със

съдействието на Община Стара Загора. Конкурсът предоставя възможност за

творческа изява на ученици от II до XII клас, които се състезават в

категориите проза и поезия.



Основната цел на инициативата е да провокира интереса на младите хора

към българската митология и фолклорната обредност, с акцент върху

зимните празници и свързаните с тях вярвания и обичаи.



Наградите се присъждат отделно за стихотворение и за разказ,

разпределени в три възрастови групи: от II до IV клас, от V до VII клас

и от VIII до XII клас. Участващите произведения трябва да бъдат

посветени на коледно-новогодишните празници, както и на съпътстващите ги

традиции.



Тази година конкурсът отчита рекорден брой участници от цялата страна,

споделят организаторите. Сред тях са млади таланти от Свищов, Силистра,

Враца, Плевен, Кърджали, Казанлък, Стара Загора и други български

градове.



Компетентното жури на конкурса е в състав: Крум Георгиев – фолклорист,

Виолета Бончева – писател, поет и преводач, и Мима Иванова – поетеса.

