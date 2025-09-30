Община Казанлък с поредна крачка към по-добро спортно бъдеще

По инициатива на кмета на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, започват важни ремонтни дейности по ключови спортни обекти в града.

На официалния и тренировъчния терен на стадион „Севтополис“ ще бъдат изградени модерни автоматизирани подземни поливни системи, след което ще се извърши цялостна регенерация на тревната настилка и на двата терена.

Ремонтни дейности ще се осъществят и в спортна зала „Севтополис“, както и на сградата на тренировъчното игрище, част от спортния комплекс.

Тези усилия са част от дългосрочната политика на кмета Галина Стоянова за развитие на спортната инфраструктура в Казанлък и създаване на отлични условия за тренировъчен процес и спортни постижения.

Благодарение на последователната ѝ работа, спортът в общината продължава да се развива, а младите спортисти получават все по-добри възможности за подготовка и изява.

