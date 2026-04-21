Областният управител прие посланика на Кралство Испания в България

Днес областният управител на област Бургас Добромир Гюлев прие Посланика на Кралство Испания в България Н. Пр. Мигел Алонсо Берио, придружаван от екипа си.

Г-н Гюлев презентира преимуществата на област Бургас като регион, предлагащ възможности за целогодишен туризъм и обърна внимание, че благодарение на добре развитото и работещо пристанище и изградените промишлени зони Бургаска област става все по-предпочитана за чуждестранни инвестиции.

Освен туризмът, образованието, изкуството и технологиите бяха другите теми, по които дипломатът и областният управител намериха общ език и добра основа за бъдещо сътрудничество. Испания е страната с най-много български неделни училища, като испанският език също е сред предпочитаните за изучаване от гимназистите в област Бургас, сподели г-н Гюлев. Той предложи на испанския посланик, двете държави да засилят сътрудничеството си в областта на университетско образование. Гюлев и Н.Пр. Мигел Берио обсъдиха възможността за гостуване на испански преподаватели в университети в област Бургас, откриване на специалности свързани с изучаване на испански език и други общи програми, които биха могли да предложат възможност на бургаските ученици с интереси към испанския език и култура да продължат образованието си в Бургас. Гюлев заяви своята готовност да съдейства за изграждане на стабилни партньорства между бургаски и испански университети.

В духа на добрите двустранни отношения, областният управител също потърси подкрепата на Н.Пр. Мигел Берио за друга много важна кауза на Бургас, а именно кандидатурата на морския град за Европейска столица на културата-2032 г. Н.Пр. Мигел Берио прояви интерес към инициативата и засвидетелства своята и тази на страната си подкрепа в полза на номинацията на Бургас.

В края на срещата Н.Пр. Мигел Берио и областният управител си размениха протоколни подаръци, като г-н Гюлев покани посланика в най-скоро време отново да посети Бургаска област.

